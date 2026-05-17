weather 9.3°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / Пожилой мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Выборгском районе

Новости Происшествия

Пожилой мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Выборгском районе

Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем SsangYong на подъезде к Высоцку в Выборгском районе 17 мая в 06:15.

По предварительным данным, 74-летний водитель SsangYong выезжал со второстепенной дороги налево и не уступил дорогу мотоциклу.

Мотоциклист ехал по главной дороге со стороны поселка Советский в сторону Высоцка. После столкновения он погиб на месте до приезда скорой помощи.

По данным ОГИБДД, погибшему также было 74 года. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4876

Теги

Выборгский район Высоцк ДТП Ленинградская область
Новости Происшествия

Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину

Пьяный кандидат в мастера спорта по тхэквондо до смерти избил мужчину в Нижне-Ивановском сквере Санкт-Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в начале недели 37-летний подозреваемый решил выпить вместе с другом.

Мужчины купили водку и отправились в сквер. По дороге, у мусорных баков, они познакомились с женщиной и продолжили распивать алкоголь уже втроем. Неподалеку от компании на поляне спал мужчина.

Когда у выпивавших закончились сигареты, друг фигуранта пошел будить спящего, но сигарет у того не оказалось. Позже к мужчине подошла и новая знакомая подозреваемого. После этого она вернулась и пожаловалась, что спящий якобы приставал к ней.

После этого 37-летний мужчина бросился избивать «обидчика». По данным суда, подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо. На следующий день пострадавший умер от травмы головы.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчина раскаялся и против ареста не возражал. В СИЗО он пробудет минимум до 12 июля.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1470

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

09:58 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться