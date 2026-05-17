Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем SsangYong на подъезде к Высоцку в Выборгском районе 17 мая в 06:15.

По предварительным данным, 74-летний водитель SsangYong выезжал со второстепенной дороги налево и не уступил дорогу мотоциклу.

Мотоциклист ехал по главной дороге со стороны поселка Советский в сторону Высоцка. После столкновения он погиб на месте до приезда скорой помощи.

По данным ОГИБДД, погибшему также было 74 года. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.