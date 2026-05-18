Многие российские школьники вышли на финишную прямую. Сейчас ребята активно готовятся к экзаменам и тестированиям по изученным предметам. Кто-то планирует продолжить образование в колледжах, другие хотят поступить в вузы. Для тех, кто продолжит обучение в школах в следующем году, также ожидаются изменения. К чему готовиться как детям, так и их родителям - читайте у нас.

О каких изменениях в школах на следующий год уже известно?

В 2026-2027 учебном году российскую школьную систему ждут заметные изменения, которые затронут как организацию учебного процесса, так и содержание образовательных программ.

Одно из самых обсуждаемых нововведений - возвращение оценок за поведение. С 1 сентября их начнут выставлятьв десяти школах каждого региона РФ. Новая система будет использовать трёхуровневую шкалу: образцовое, допустимое или недопустимое поведение. Оценку планируют давать коллегиально. Это значит, что классный руководитель учтёт мнение учителей, работающих с учеником, а также администрации школы. В числе критериев - пунктуальность, соблюдение правил, уважительное отношение к одноклассникам, вежливое общение со взрослыми, активная жизненная позиция и правомерное поведение. Параллельно в Госдуме прозвучали предложения об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР).

При этом скоро принимать устные экзамены у школьников и студентов сможет искусственный интеллект, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, это позволит оценивать знания без субъективизма и желания повлиять на оценку. Максим Орешкин полагает, что ИИ будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации, видеть, куда он смотрит, как себя ведет, нервничает ли и так далее.

Значимые изменения коснутся и учебного плана. Так, с нового учебного года в расписании 5-7 классов появится новый предмет - «Духовно‑нравственная культура России». Одновременно с этим из расписания с 6‑го по 8‑й класс исключат «Обществознание» - предмет перенесут в старшую школу, заменив его уроками истории. Также планируется сократить количество часов на изучение иностранных языков в 5-7‑х классах: вместо трёх уроков в неделю останется два. Вместе с тем в учебных заведениях появятся новые учебники по языкам республик страны.

А для учеников 10-11‑х классов утвердили перечень из 16 обязательных предметов. В него вошли русский язык и литература, математика, иностранный язык, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, «Основы безопасности и защиты Родины», а также физкультура. При этом такие дисциплины, как родной язык, родная литература и второй иностранный язык, могут быть включены в расписание по согласованию с учениками и их родителями. Кроме того, обязательной частью школьной программы для старшеклассников станет курс «Обучение служением. Первые».

Главным редактором новых учебников по обществознанию для 9-11 классов стал Дмитрий Медведев. В конце апреля их включили в федеральный перечень пособий, допущенных к использованию в российских школах.

Напомним, что ещё в апреле министерство установило официальную дату проведения выпускных вечеров в российских школах - они состоятся 27 июня. Также Минпросвещения установило даты летних каникул - с 27 мая до 31 августа. Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.

Что следует иметь в виду касательно школ?

На разных этапах происходит подъём уровня безопасности. Так, во все учебные заведения страны были направлены инструкции для разрешения конфликтов в школах. Документ предусматривает чёткую последовательность действий: от информирования руководства и выяснения обстоятельств до создания комиссии и контроля исполнения решения. При необходимости к процессу есть возможность привлечь правоохранителей или психолога, а несогласные с итоговым вердиктом имеют право обратиться в вышестоящие инстанции.

Кроме того, в марте стало известно, что второй иностранный язык сделают обязательным в российских школах. Правда, стандарт начнёт действовать через год - с 1 сентября 2027-го. Также в планах введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, но не ранее 2027/2028 учебного года.

Не стоит сбрасывать со счетов и инициативы, которые пока обсуждаются на высшем уровне. Например, в Госдуме предложили изменить статус классных руководителей, сделав их наставниками и освободив от предметной нагрузки. Предполагается, что это позволит им сосредоточиться на работе с учениками, мониторинге их психологического состояния, организации воспитательных мероприятий и взаимодействии с родителями и специалистами. Также в числе инициатив - закрепить право родителей участвовать в родительских собраниях онлайн для экономии времени и вовлечения тех, кто не может присутствовать лично. Среди внесённых предложений - введение дня турпохода для школьников вместо одного урока физкультуры, где ребят будут учить ставить палатку, разжигать костёр и ориентироваться на местности.

Кроме того, депутаты ГД рассматривают идею введения единой спортивной формы в цветах российского триколора, а также возможность сделать физкультуру обязательным предметом и включить в программу выполнение нормативов ГТО. При этом у Минпросвещения появились вопросы по реализации такого плана, тогда как Минспорта его поддерживает.

В центре внимания были и более масштабные предложения - например, переход на 12‑летнее обучение. Однако министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня: прежде необходимо обсудить его с профсообществом и родителями. Аналогичным образом Минпросвещения сочло нецелесообразным введение пятой четверти и увеличение продолжительности учебного года.

ЕГЭ, бюджетные места и новый формат образования: что ждёт абитуриентов вузов?

20 июня стартует приёмная кампания в российские вузы. Минобрнауки РФ приказом от 14 ноября 2025 года № 881установило новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления, в том числе на целевые места в подведомственных вузах. Так, для русского языка и профильной математики порог составит40 баллов, для физики - 41 балл, а для обществознания - уже 45. По истории абитуриентам нужно будет набрать не менее 40, а по информатике - 46 баллов. Для таких предметов, как иностранные языки, литература, биология, география и химия, минимальный балл также закреплён на уровне 40.

Отметим, что согласно рекомендациям Рособрнадзора, в 2026 году участники ЕГЭ смогут взять с собой паспорт, чёрную ручку, лекарства, воду и перекус. При этом досмотр сдающих экзамены запрещён.

Одновременно с этим в российских вузах планируют сократить около 45 тысяч платных мест - это примерно 13% от общего числа. Наиболее заметные изменения ожидаются в негосударственных вузах, где коммерческий набор уменьшится почти на 20%. Под сокращение попадут направления, где есть избыток выпускников и нет спроса на рынке труда. Среди них - экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

При этом вузы увеличат количество бюджетных мест по наиболее востребованным направлениям. Приоритет отдаётся таким сферам, как инженерия, медицина, информационные технологии и педагогика - именно здесь ожидается наибольший прирост бесплатных мест.

Для тех, кто планирует связать свою карьеру с правоохранительными органами, упрощён порядок поступления в вузы системы МВД. Теперь абитуриентам предстоит пройти меньше вступительных испытаний, а сама процедура подачи документов стала более удобной и оптимизированной.

На повестке вопрос о повышении студенческих стипендий. Депутаты от «Справедливой России» предложили увеличить базовую стипендию до уровня не ниже 100% прожиточного минимума, а социальную - до не менее 120% с ежегодной индексацией.

Также сообщалось, что с 1 сентября текущего года в России отменят форматы «бакалавр» и «магистр». Вместо них введут базовое и специализированное высшее образование.

Обновление СПО: от ФГОС до новых специальностей

В сфере среднего профессионального образования (СПО) в 2026-2027 учебном году ожидается масштабное обновление системы подготовки специалистов. Например, начнётся внедрение новых образовательных стандартов (ФГОС СПО) для ряда специальностей - в первую очередь для направлений, связанных с IT, медициной и экологией. Основной акцент будет сделан на практико‑ориентированном обучении: доля практических занятий возрастёт до 60% от общего объёма учебной программы.

Усилится взаимодействие колледжей и техникумов с работодателями: на базе крупных компаний откроются дополнительные учебно‑производственные площадки. Благодаря этому студенты смогут проходить практику в реальных рабочих условиях уже с первого курса обучения. Ожидается, что такой подход поможет лучше адаптировать выпускников к требованиям рынка труда.

Параллельно расширится и перечень доступных профессий, куда войдут новые направления: «Сборщик оптоэлектронных систем», «Приборист в нефтегазовой отрасли», «Монтаж, наладка и эксплуатация системы «Умный дом»» и «Производство синтетических кристаллов для электроники».

Кроме того, со 2 апреля стартовала федеральная программа грантов на модернизацию материально‑технической базы колледжей. Средства направят на обновление лабораторий и мастерских.

Вместе с тем в России планируют распространить на колледжи принципы регулирования платного приема, действующие для вузов. Соответствующий законопроект намерены внести в Госдуму до конца текущего созыва в июле 2026 года.

Отметим, что название «среднего профессионального образования» в России могут изменить по поручению Владимира Путина. Идею обсуждали на заседании Госсовета ещё в декабре прошлого года. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что термин «среднее» не отражает реального значения такого образования.

Также сообщалось, что Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России. Документ уже направлен в регионы для реализации.

Ранее мы писали, что с 1 марта в России стали действовать новые правила обучения в автошколах. Однако на горизонте уже виднеется следующий этап реформ: через год вступят в силу изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.