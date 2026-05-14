В Ленобласти волонтеры центра «Велес» спасают ежа, который получил травмы во время садовых работ. Животное случайно попало под лезвие триммера, и техника повредила его колючий покров.

В центре рассказали, что иголки у ежика вырастут, но это займет много времени — как минимум год. В этот период еж будет находиться под присмотром волонтеров, так как без естественной защиты он не сможет выжить в лесу.