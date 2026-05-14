В Ленобласти волонтеры центра «Велес» спасают ежа, который получил травмы во время садовых работ. Животное случайно попало под лезвие триммера, и техника повредила его колючий покров.
В центре рассказали, что иголки у ежика вырастут, но это займет много времени — как минимум год. В этот период еж будет находиться под присмотром волонтеров, так как без естественной защиты он не сможет выжить в лесу.
«Брусника» завершила монолитные работы в первых трех домах квартала в Новоселье
В Ломоносовском районе Ленобласти девелоперская компания «Брусника» завершила возведение монолитных конструкций в первых трех домах нового жилого квартала в Новоселье.
Строители возвели дома до полной высоты и приступили к устройству кровли. В настоящее время в корпусах ведется кладка каменных наружных и внутренних стен, монтаж окон. Также в домах началась установка инженерных систем: специалисты занимаются прифундаментным дренажем, гидроизоляцией подземных этажей, прокладкой наружных сетей водоснабжения, канализации и вентиляции.
«Брусника» планирует построить в квартале семь жилых домов, ИТ-лицей и два детских сада. В центре застройки будет зеленый бульвар с прогулочными маршрутами, велосипедными полосами и садами.
Планируемый срок сдачи первых трех домов — второй квартал 2027 года.