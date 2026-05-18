Мосты и телебашню Петербурга подсветят в цветах «Зенита»

Новости Спорт

Мосты и телебашню Петербурга подсветят в цветах «Зенита»

В Петербурге мосты и телебашня получат сине-бело-голубую подсветку 18 мая в честь победы футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

В минувшее воскресенье, 17 мая, «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 30-го тура РПЛ и стал 11-кратным чемпионом России. Факелы Ростральных колонн уже зажжены в честь победы команды.

«Зенит» является единственным в стране клубом - обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Общий счет трофеев сегодня увеличился до 31, напомнил Беглов.

Зенит фк футбол Петербург Беглов спорт Чемпион России
Новости Социум

В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков

С завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года на некоторых региональных дорогах Тосненского района будет ограничено движение для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков - Ограничения будут действовать с завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Апраксин Бор – Трубников Бор, на участке км 0+000 — км 10+007 (от М-10 до почти М-11);

  • Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, на участке км 65+290 — км 115+653 (от М-10 до ж/д переезда в районе станции Огорелье);

  • Ушаки – Рублево – Гуммолово, на участке км 0+000 — км 13+000 (от М-10 до Адрианово).

Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Лисино-Корпус – Радофинниково, Рублево – Турово – Малиновка, Новгород – Луга, а также по федеральным дорогам М-10 «Россия» и Р-23.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

ограничение движения грузовики Тосненский район Ленобласть

