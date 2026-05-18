В Петербурге мосты и телебашня получат сине-бело-голубую подсветку 18 мая в честь победы футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В минувшее воскресенье, 17 мая, «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 30-го тура РПЛ и стал 11-кратным чемпионом России. Факелы Ростральных колонн уже зажжены в честь победы команды.

«Зенит» является единственным в стране клубом - обладателем всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Общий счет трофеев сегодня увеличился до 31, напомнил Беглов.