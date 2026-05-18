​Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

Как сообщает Федерация гимнастики России, решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России, — спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Первыми по новым правилам выступят представители спортивной акробатики на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в мае–июне этого года.