Самый дорогой номер в отеле на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году будет стоить 898 240 рублей за ночь при одноместном заселении. При двухместном размещении цена составит 902 240 рублей.

Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи. В номере есть гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная комната. Кроме того, в стоимость проживания включен завтрак «шведский стол», пишет РИА Новости.

Самый дешевый номер в Петербурге на эти же даты будет стоить от 10 тысяч рублей за ночь на одного гостя и от 11,2 тысяч рублей — на двоих.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.