weather 21.1°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026

Новости Экономика

Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026

Самый дорогой номер в отеле на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году будет стоить 898 240 рублей за ночь при одноместном заселении. При двухместном размещении цена составит 902 240 рублей.

Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026 - Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
Фото: magnific.

Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи. В номере есть гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная комната. Кроме того, в стоимость проживания включен завтрак «шведский стол», пишет РИА Новости.

Самый дешевый номер в Петербурге на эти же даты будет стоить от 10 тысяч рублей за ночь на одного гостя и от 11,2 тысяч рублей — на двоих.

Вам будет интересно
Петербург потратит на стенд ПМЭФ 186,6 млн рублей
Подрядчика для создания стенда Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 выбрали в городе по итогам конкурса. Стоимость работ составит 186,6 млн рублей, сообщает&...
16.04.2026
294

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

Теги

Петербург отель пмэф
Новости Главное СВО

В Подпорожье простятся с многодетным отцом Максимом Кретовым, погибшем на СВО

В ходе СВО погиб 47-летний житель Подпорожского района Ленобласти Максим Кретов.

Церемония прощания с Максимом Кретовым состоится 19 мая в ДК на улице Лисицыной в городском поселении Никольское. Местные власти выражают соболезнования близким и родным погибшего.

В Подпорожье простятся с многодетным отцом Максимом Кретовым, погибшем на СВО - У него остались трое детей.
Фото: администрация Подпорожского района

Максим Кретов родился в Златоусте под Челябинском, в 1991 году переехал вместе с семьей в Костомукшу в Карелии, а уже в 1991 году - в Подпорожье. После срочной службы, окончил энергетический техникум в Петербурге. Позже начал работать в «Электрических сетях» Подпорожья. Переехал в Тосненский район, где женился. У него появилось трое детей.

В июне 2023 года Максим Кретов заключил контракт с Минобороны РФ.

Вам будет интересно
20-летний житель Сланцевского района Кирилл Кузевич погиб на СВО
В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Кирилл Кузевич. Ему было 20 лет. Церемония прощания с бойцом состоится 18 мая в Овсищенском Дом...
18.05.2026
167

Теги

погиб военный Подпорожье Ленобласть

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году
Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

21:30 17.05.2026

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

09:58 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться