weather 8.1°
$ 75.23
88.73

Петербург потратит на стенд ПМЭФ 186,6 млн рублей

Новости Экономика

Петербург потратит на стенд ПМЭФ 186,6 млн рублей

Подрядчика для создания стенда Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 выбрали в городе по итогам конкурса. Стоимость работ составит 186,6 млн рублей, сообщает «Петроград».

Начальная цена контракта достигала 200,2 млн рублей. Заявки от участников принимали до 7 апреля, а итоги подвели 15 апреля.

Победитель предложил самую низкую стоимость среди конкурентов, сообщили в пресс-службе комитета по государственному заказу. Имя компании пока не раскрывают. Второй участник оценил работы в 190 млн рублей, а третий сохранил начальную цену контракта.

Экспозиция Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 должна занять не менее 1679 квадратных метров. Завершить работы подрядчик должен до 24 июля 2026 года.

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Инженеры создали компьютер, которому не нужно электричество

Механические компьютеры без электричества и батарей создали ученые, использовав для сборки обычные материалы – стальные пружины и стержни. О разработке рассказали в журнале Nature Communications.

Исследователи из колледжа Сент Олаф и Сиракузского университета собрали три механических устройства, способных выполнять простые вычисления за счет физического воздействия, без компьютерного чипа и внешнего источника питания.

Первый такой компьютер считал, сколько раз его тянули вперед и назад, второй определял, было ли число толчков четным или нечетным, а третий запоминал, прикладывалась ли к нему средняя или большая сила.

Авторы работы считают, что такая технология может стать альтернативой обычным компьютерам в суровых условиях, где электроника работает нестабильно, в том числе при экстремальных температурах или воздействии агрессивных химических веществ. Речь идет о задачах, для которых достаточно простых расчетов.

По словам ученых, результаты исследования стали шагом к созданию «интеллектуальных материалов», которые смогут воспринимать окружающую среду, принимать решения и реагировать на них. В перспективе это может пригодиться, например, при разработке более отзывчивых протезов или тактильных комнат.

Теги

компьютер электричество

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться