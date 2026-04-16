Подрядчика для создания стенда Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 выбрали в городе по итогам конкурса. Стоимость работ составит 186,6 млн рублей, сообщает «Петроград».
Начальная цена контракта достигала 200,2 млн рублей. Заявки от участников принимали до 7 апреля, а итоги подвели 15 апреля.
Победитель предложил самую низкую стоимость среди конкурентов, сообщили в пресс-службе комитета по государственному заказу. Имя компании пока не раскрывают. Второй участник оценил работы в 190 млн рублей, а третий сохранил начальную цену контракта.
Экспозиция Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2026 должна занять не менее 1679 квадратных метров. Завершить работы подрядчик должен до 24 июля 2026 года.