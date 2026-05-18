В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков

Новости Социум

В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков

С завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года на некоторых региональных дорогах Тосненского района будет ограничено движение для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Апраксин Бор – Трубников Бор, на участке км 0+000 — км 10+007 (от М-10 до почти М-11);

  • Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, на участке км 65+290 — км 115+653 (от М-10 до ж/д переезда в районе станции Огорелье);

  • Ушаки – Рублево – Гуммолово, на участке км 0+000 — км 13+000 (от М-10 до Адрианово).

Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Лисино-Корпус – Радофинниково, Рублево – Турово – Малиновка, Новгород – Луга, а также по федеральным дорогам М-10 «Россия» и Р-23.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Теги

ограничение движения грузовики Тосненский район Ленобласть
Новости Главное СВО

В Подпорожье простятся с многодетным отцом Максимом Кретовым, погибшем на СВО

В ходе СВО погиб 47-летний житель Подпорожского района Ленобласти Максим Кретов.

Церемония прощания с Максимом Кретовым состоится 19 мая в ДК на улице Лисицыной в городском поселении Никольское. Местные власти выражают соболезнования близким и родным погибшего.

Фото: администрация Подпорожского района

Максим Кретов родился в Златоусте под Челябинском, в 1991 году переехал вместе с семьей в Костомукшу в Карелии, а уже в 1991 году - в Подпорожье. После срочной службы, окончил энергетический техникум в Петербурге. Позже начал работать в «Электрических сетях» Подпорожья. Переехал в Тосненский район, где женился. У него появилось трое детей.

В июне 2023 года Максим Кретов заключил контракт с Минобороны РФ.

Теги

погиб военный Подпорожье Ленобласть

