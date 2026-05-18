В ходе СВО погиб 47-летний житель Подпорожского района Ленобласти Максим Кретов.

Церемония прощания с Максимом Кретовым состоится 19 мая в ДК на улице Лисицыной в городском поселении Никольское. Местные власти выражают соболезнования близким и родным погибшего.

Максим Кретов родился в Златоусте под Челябинском, в 1991 году переехал вместе с семьей в Костомукшу в Карелии, а уже в 1991 году - в Подпорожье. После срочной службы, окончил энергетический техникум в Петербурге. Позже начал работать в «Электрических сетях» Подпорожья. Переехал в Тосненский район, где женился. У него появилось трое детей.

В июне 2023 года Максим Кретов заключил контракт с Минобороны РФ.