С завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года на некоторых региональных дорогах Тосненского района будет ограничено движение для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.
Ограничения коснутся следующих участков:
- Апраксин Бор – Трубников Бор, на участке км 0+000 — км 10+007 (от М-10 до почти М-11);
- Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, на участке км 65+290 — км 115+653 (от М-10 до ж/д переезда в районе станции Огорелье);
- Ушаки – Рублево – Гуммолово, на участке км 0+000 — км 13+000 (от М-10 до Адрианово).
Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Лисино-Корпус – Радофинниково, Рублево – Турово – Малиновка, Новгород – Луга, а также по федеральным дорогам М-10 «Россия» и Р-23.
Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.