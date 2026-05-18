Пустой грузовой вагон сошел с путей в Подпорожье.

По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, инцидент произошел 18 мая. У грузового состава одна колесная пара порожнего вагона сошла с рельсов. Сейчас на место направляется отдельный поезд для ремонта.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили, что на месте произошел сход одной из тележек. Никто не пострадал. Движение и расписание поездов не изменились. Угрозы экологии нет.

Волховстроевская транспортная прокуратура начала проверку.