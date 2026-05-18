В Подпорожье грузовой вагон сошел с рельсов

Пустой грузовой вагон сошел с путей в Подпорожье.

По информации ГУ МЧС России по Ленинградской области, инцидент произошел 18 мая. У грузового состава одна колесная пара порожнего вагона сошла с рельсов. Сейчас на место направляется отдельный поезд для ремонта.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили, что на месте произошел сход одной из тележек. Никто не пострадал. Движение и расписание поездов не изменились. Угрозы экологии нет.

Волховстроевская транспортная прокуратура начала проверку.

сошел с рельсов Подпорожье Ленобласть ожд мчс
Новости Социум

В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков

С завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года на некоторых региональных дорогах Тосненского района будет ограничено движение для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Апраксин Бор – Трубников Бор, на участке км 0+000 — км 10+007 (от М-10 до почти М-11);

  • Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, на участке км 65+290 — км 115+653 (от М-10 до ж/д переезда в районе станции Огорелье);

  • Ушаки – Рублево – Гуммолово, на участке км 0+000 — км 13+000 (от М-10 до Адрианово).

Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Лисино-Корпус – Радофинниково, Рублево – Турово – Малиновка, Новгород – Луга, а также по федеральным дорогам М-10 «Россия» и Р-23.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

ограничение движения грузовики Тосненский район Ленобласть

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

