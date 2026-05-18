Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

Переменчивая погода ожидается в регионе во вторник.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области. В ближайшие сутки местами в регионе ожидаются грозы, в отдельных районах установится жаркая погода.

«Гроза. Период предупреждения с 22 ч. 18 мая до 10 ч. 19 мая. Местами гроза. Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 19 мая до 21 ч. 19 мая. Местами температура воздуха +30 градусов и более», — указано в сообщении.

Жители Ленобласти активно выбирают объекты благоустройства

Более 94 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за проекты благоустройства.

Почти 95 тысяч жителей Ленинградской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, которые преобразятся в 2027 году.

Масштабное голосование, организованное в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватывает 34 населенных пункта региона. На данный момент в опросе приняли участие 94 930 человек.

Как сообщил глава Комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, наибольшую активность на текущем этапе демонстрируют жители Янино-1, Пикалево, Отрадного, Коммунара и Высоцка.

«Большей активности ждем от жителей Усть-Луги, Сертолово, Ивангорода, Всеволожска и Приморска. Победившие проекты будут реализованы по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году», — обратился Денис Беляе.

Принять участие в голосовании могут все граждане в возрасте от 14 лет. Выразить свое мнение и повлиять на облик родной области можно до 12 июня здесь — zagorodsreda.gosuslugi.ru.

