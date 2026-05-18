Первая из них ожидается на Земле уже в понедельник вечером.

Начало новой недели будет неспокойным для метеозависимых. Как сообщили в Лаборатории ИКИ РАН, в ближайшие сутки на Земле пройдут магнитные бури.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, первые возмущения в магнитосфере начнутся после 18 часов сегодняшнего дня. Продлится буря до 21 вечера, после чего графики станут «оранжевыми».

После трех часов ночи, 19 мая, геомагнитная активность Земли снова начнет расти. К 6 утра на планете начнется полноценная магнитная буря, которая продлится порядка трех часов.