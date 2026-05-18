Почти половина жителей Ленобласти по плану вакцинации привилась от клещей

Почти половина жителей Ленобласти по плану вакцинации привилась от клещей

На аппаратном совещании председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков доложил, что почти 50 процентов жителей региона от плана вакцинации уже привиты от клещевого энцефалита. Всего в области доступно 38 тысяч доз вакцины.

С начала сезона наибольшее количество случаев укусов клещей зарегистрировано в Тихвинском районе. Жарков отметил, что медицинские организации работают в штатном режиме, и все желающие могут пройти вакцинацию. Перед прививкой врач осматривает пациента, после чего медицинская сестра, работающая с ним на приёме, сопровождает его в прививочный кабинет. При каждом медицинском учреждении действуют круглосуточные пункты первой помощи, куда можно обратиться в случае укуса клеща.

Особое внимание, по словам Александра Жаркова, необходимо уделить детским оздоровительным лагерям: территории должны быть обработаны от клещей на 100 процентов ещё до начала оздоровительного сезона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на укусы паразитов в медучреждения региона обратились 535 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. 

Ранее россиянам назвали два неожиданных способа защиты от клещей.

Ленобласть клещи Александр Жарков
Всесезонную спортплощадку открыли в Мгинской школе-интернате для детей с нарушением зрения

Проект реализован при поддержке компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которая действует с 2012 года.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

На новой площадке воспитанники смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, бадминтоном, гимнастикой и подвижными играми. Безопасное прорезиненное покрытие снижает риск получения травм, а яркие контрастные цвета помогают детям лучше ориентироваться в пространстве. В зимнее время площадка может использоваться как каток.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин подчеркнул, что создание образовательной и реабилитационной среды для детей с ограничениями по здоровью является одним из приоритетов социальной политики региона.

«Для каждого из 160 воспитанников новая площадка создаст дополнительные возможности для активного отдыха и занятий спортом. Спасибо компании «Газпром нефть» за реализацию проекта. Благодаря сотрудничеству с социально ответственным бизнесом в области появляются современные пространства», — отметил Кялин.

Программа «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ и реализует собственные культурные, образовательные, спортивные, экологические и другие социально значимые проекты.

Мга дети с ограниченными возможностями здоровья

