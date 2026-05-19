В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупновв интервью НСН.

Это предложение было озвучено в ответ на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой о повышении планки возраста молодежи до 39 лет.

По мнению Крупнова, повышение возраста молодежи может создать дополнительные проблемы, так как способствует более позднему созданию семьи и рождению детей. Эксперт считает, что необходимо не просто сохранять текущий возраст вступления в брак, а постепенно снижать его для преодоления негативных демографических и физиологических тенденций в стране.

В настоящее время в России к молодежи относят граждан до 35 лет.