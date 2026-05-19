В России предложили снизить возраст вступления в брак

В России предложили снизить возраст вступления в брак

В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупновв интервью НСН.

Это предложение было озвучено в ответ на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой о повышении планки возраста молодежи до 39 лет.

По мнению Крупнова, повышение возраста молодежи может создать дополнительные проблемы, так как способствует более позднему созданию семьи и рождению детей. Эксперт считает, что необходимо не просто сохранять текущий возраст вступления в брак, а постепенно снижать его для преодоления негативных демографических и физиологических тенденций в стране.

В настоящее время в России к молодежи относят граждан до 35 лет.

брак молодежь демография

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество стоит на пороге разрушительной пандемии. Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.

Согласно документу, вспышки инфекционных заболеваний оказывают все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. Возможности для восстановления после них снижаются, пишет РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

ВОЗ пандемия

