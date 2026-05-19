Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше, чем зимой 2025–2026 годов.

Среди доступных направлений: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Эфиопия.

Однако, как подчеркнули в ассоциации, не все из этих стран популярны среди организованных туристов. Пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию запрещено продавать с марта этого года. Поездки в Афганистан и Ирак ранее не пользовались спросом.