Ранее монумент был восстановлен ленинградскими специалистами.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил братское захоронение в поселке Ольховатка Донецкой Народной Республики.
До 2022 года населенный пункт, входящий в состав городского округа Енакиево, находился в удручающем состоянии. После освобождения поселка российской армией от украинских боевиков губернатор Ленобласти поручил привести в порядок местное братское захоронение, где покоятся воины-красноармейцы.
Глава 47-го региона и исполняющий обязанности главы правительства ДНР Андрей Чертков осмотрели восстановленный ленинградскими специалистами монумент, а также почтили память павших, возложив цветы.