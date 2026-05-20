Подростки, которые совершают нападения на одноклассников в учебных заведениях, зачастую воспитываются во внешне благополучных полных семьях без финансовых трудностей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

По его словам, такие дети регулярно посещают школу и имеют положительные характеристики от учителей, поэтому они обычно находятся вне поля зрения системы профилактики. Родители этих подростков, как правило, трудоустроены, иногда сами работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

В 2025 году в девяти регионах России было зафиксировано 11 вооруженных нападений подростков на одноклассников и учителей. Правоохранительным органам удалось предотвратить 21 подобный случай в 15 субъектах РФ. За последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено.