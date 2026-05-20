Ленобласть продолжает комплексное обновление школы-интерната в Енакиево

Новости Социум

Ленобласть продолжает комплексное обновление школы-интерната в Енакиево

Прямо сейчас в учреждении кипит работа по обновлению зданий и прилегающей территории.

Фото: ivbg. ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил школу-интернат №2 в Енакиево Донецкой народной Республики. 

Социальное учреждение, находящееся под шефством «Единой России» и Ленобласти, ждет комплексный ремонт. Рабочие прямо сейчас обновляют здания интернета и благоустраивают прилегающие территории. 

Фото: ivbg. ru

Как рассказал замсекретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Рытов, для нужд учреждения также закупается необходимый инвентарь. Для каждого воспитанника приобретут 118 комплектов белья, включая одеяла, матрасы, пижамы и многое другое.

Фото: ivbg. ru

Енакиево Александр Дрозденко
Новости Происшествия

В Петербурге арестовали участников наркошопа, у них изъято почти 5,5 кг наркотиков

Правоохранители задержали группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Скрин видео: МВД России

По словам официалього представителя ГУ МВД России Ирина Волк, группа обслуживала наркошоп в теневом сегменте интернета. У каждого участника были свои обязанности: приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами на Пискаревском проспекте, 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено 5,4 кг наркотиков, часть из которых была подготовлена для продажи.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербург Ленобласть наркотики Мвд

