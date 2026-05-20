Прямо сейчас в учреждении кипит работа по обновлению зданий и прилегающей территории.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил школу-интернат №2 в Енакиево Донецкой народной Республики.
Социальное учреждение, находящееся под шефством «Единой России» и Ленобласти, ждет комплексный ремонт. Рабочие прямо сейчас обновляют здания интернета и благоустраивают прилегающие территории.
Как рассказал замсекретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Рытов, для нужд учреждения также закупается необходимый инвентарь. Для каждого воспитанника приобретут 118 комплектов белья, включая одеяла, матрасы, пижамы и многое другое.