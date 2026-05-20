Специалистам удалось воссоздать изначальный вид памятного места.
Губернатор Ленинградской области посетил памятник в честь генерала Н.Ф. Ватунина в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику.
Объект был восстановлен специалистами из Ленинградской области. Им удалось полностью воссоздать изначальный облик мемориала. Подрядная организация, выполнявшая работы, сейчас также проводит работы в местном молодежном центре «Орион».
Глава Ленобласти оценил обновленное пространство и почтил память генерала возложением цветов.