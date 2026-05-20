Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области посетил лицей в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Совсем скоро образовательное учреждение будет полностью готово к приему учащихся.

Работы на объекте инициировал глава 47-го региона после того, как лицей был серьезно поврежден в результате атаки ВСУ. Теперь же на объекте подходят к концу работы по восстановлению заведения.

Александр Дрозденко осмотрел отремонтированные помещения лицея и даже успел сыграть небольшую партию в баскетбол в обновленном спортивном зале.