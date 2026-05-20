Губернатор Ленобласти оценил ход работ в здании бывшего кинотеатра в Енакиево

Новости Социум

Губернатор Ленобласти оценил ход работ в здании бывшего кинотеатра в Енакиево

Совсем скоро на месте кинотеатра появится детский центр.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход работ в здании бывшего кинотеатра «Орион» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. 

Здание кинотеатра долгое время было заброшено. Благодаря усилиям губернатора Ленинградской области объект превратят в детский дом творчества с одноименным названием. 

При этом подрядчики учли идеи Александра Дрозденко по обновлению объекта. Предложения губернатора были отражены в эскизах и проекте при планировании капитальных работ.

Енакиево Александр Дрозденко капитальный ремонт
Новости Происшествия

В Петербурге арестовали участников наркошопа, у них изъято почти 5,5 кг наркотиков

Правоохранители задержали группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

По словам официалього представителя ГУ МВД России Ирина Волк, группа обслуживала наркошоп в теневом сегменте интернета. У каждого участника были свои обязанности: приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами на Пискаревском проспекте, 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено 5,4 кг наркотиков, часть из которых была подготовлена для продажи.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербург Ленобласть наркотики Мвд

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026
20:30 17.05.2026

