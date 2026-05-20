Совсем скоро на месте кинотеатра появится детский центр.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход работ в здании бывшего кинотеатра «Орион» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.
Здание кинотеатра долгое время было заброшено. Благодаря усилиям губернатора Ленинградской области объект превратят в детский дом творчества с одноименным названием.
При этом подрядчики учли идеи Александра Дрозденко по обновлению объекта. Предложения губернатора были отражены в эскизах и проекте при планировании капитальных работ.