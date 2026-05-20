Правоохранители задержали группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

По словам официалього представителя ГУ МВД России Ирина Волк, группа обслуживала наркошоп в теневом сегменте интернета. У каждого участника были свои обязанности: приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами на Пискаревском проспекте, 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено 5,4 кг наркотиков, часть из которых была подготовлена для продажи.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.