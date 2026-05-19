Юноша вооружился зажигательной смесью и устроил пожар на трансформаторной подстанции.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 15-летнего местного жителя. Против него возбуждено уголовное дело о теракте за поджог транформатора.

По имеющейся информации, юноша смог приобрести топливо на заправке, несмотря на запрет администрации города о продаже горючего несовершеннолетним. Затем подросток по заданию украинского куратора устроил пожар на ж/д станции «Ручьи».

Запрет на продажу бензина подросткам ранее был введен и в Ленинградской области.