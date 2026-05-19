weather 27.6°
$ 72.35
84.07

Главная / Новости / Против 15-летнего жителя Петербурга завели дело о теракте

Новости Происшествия

Против 15-летнего жителя Петербурга завели дело о теракте

Юноша вооружился зажигательной смесью и устроил пожар на трансформаторной подстанции.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 15-летнего местного жителя. Против него возбуждено уголовное дело о теракте за поджог транформатора.

По имеющейся информации, юноша смог приобрести топливо на заправке, несмотря на запрет администрации города о продаже горючего несовершеннолетним. Затем подросток по заданию украинского куратора устроил пожар на ж/д станции «Ручьи». 

Запрет на продажу бензина подросткам ранее был введен и в Ленинградской области.

Теги

Петербург теракт
Новости Происшествия

В Гатчинском округе пенсионер погиб под колесами грузового поезда

По данному факту полиция проводит проверку.

В Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства наезда грузового поезда на пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла 18 мая на 85-м километре станции Новинка в Гатчинском округе. Предварительно, 68-летний местный житель пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист состава подал звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Вам будет интересно
Водитель без прав насмерть разбился в Бокситогорском районе
Мужчина потерял управление и вылетел на обочину, где врезался в дерево. В Бокситогорском районе Ленинградской области 30-летний мужчина, ранее лишенны...
18.05.2026
236

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Гатчинский округ попал под поезд

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться