Областные медики фиксируют рост числа жалоб на укусы пресмыкающихся.

В Ленинградской области зафиксировано увеличение количества жалоб на укусы змей. Как сообщили в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи», уже известно о летальных случаях.

«С каждым днём бригады скорой помощи Ленинградской области всё чаще выезжают на вызовы по поводу укусов ядовитых змей. К сожалению, среди случаев уже есть и летальные исходы», — сообщили медики.

Специалисты напомнили, что змеи редко проявляют агрессию первыми, нападая лишь в целях самозащиты, если человек потревожил их покой. Чтобы избежать серьезных последствий, жителям и гостям региона рекомендуют носить высокую обувь при посещении лесов, дачных участков и болотистой местности. Важно внимательно осматривать камни, пни и места для установки палаток перед тем, как к ним прикасаться. При встрече с гадюкой стоит замереть и медленно отступить, не пытаясь прогнать или поймать животное. Особое внимание стоит уделить детям, объяснив им недопустимость контактов со змеями.

В случае укуса решающее значение имеют первые минуты. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие, чтобы не ускорять распространение яда, и снять с тела все украшения, которые могут затруднить кровообращение при отеке. Место укуса следует промыть водой или антисептиком, а укушенную конечность — зафиксировать, чтобы ограничить ее подвижность. Рекомендуется принять антигистаминное средство и пить больше воды, после чего немедленно обратиться за медицинской помощью.

Категорически запрещено пытаться высасывать яд, накладывать жгут, прижигать или разрезать рану, так как это лишь усугубляет травму и повышает риск инфекции. Также врачи предупреждают, что прикладывание льда, употребление алкоголя или кофе могут привести к тяжелым осложнениям.

