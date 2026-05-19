Новости Происшествия

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

Областные медики фиксируют рост числа жалоб на укусы пресмыкающихся.

В Ленинградской области зафиксировано увеличение количества жалоб на укусы змей. Как сообщили в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи», уже известно о летальных случаях. 

«С каждым днём бригады скорой помощи Ленинградской области всё чаще выезжают на вызовы по поводу укусов ядовитых змей. К сожалению, среди случаев уже есть и летальные исходы», — сообщили медики.

Специалисты напомнили, что змеи редко проявляют агрессию первыми, нападая лишь в целях самозащиты, если человек потревожил их покой. Чтобы избежать серьезных последствий, жителям и гостям региона рекомендуют носить высокую обувь при посещении лесов, дачных участков и болотистой местности. Важно внимательно осматривать камни, пни и места для установки палаток перед тем, как к ним прикасаться. При встрече с гадюкой стоит замереть и медленно отступить, не пытаясь прогнать или поймать животное. Особое внимание стоит уделить детям, объяснив им недопустимость контактов со змеями.

В случае укуса решающее значение имеют первые минуты. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие, чтобы не ускорять распространение яда, и снять с тела все украшения, которые могут затруднить кровообращение при отеке. Место укуса следует промыть водой или антисептиком, а укушенную конечность — зафиксировать, чтобы ограничить ее подвижность. Рекомендуется принять антигистаминное средство и пить больше воды, после чего немедленно обратиться за медицинской помощью.

Категорически запрещено пытаться высасывать яд, накладывать жгут, прижигать или разрезать рану, так как это лишь усугубляет травму и повышает риск инфекции. Также врачи предупреждают, что прикладывание льда, употребление алкоголя или кофе могут привести к тяжелым осложнениям. 

Новости Социум

Жителю Волховского районе выплатили долги по зарплате после вмешательства приставов

Приставы добились выплаты мужчине более 300 тысяч рублей.

Жителю Волховского района выплатили задолженность по заработной плате после вмешательства сотрудников регионального управления ФССП.

Как рассказали в ведомстве, компания перестала выплачивать сотруднику деньги за выполненную работу. В итоге сумма задолженности выросла до 335 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, работодатель не спешил выполнять свои обязательства.

В результате материалы дела были переданы в службу судебных приставов. Столкнувшись с угрозой принудительного взыскания имущества, руководство предприятия полностью погасило долг перед сотрудником.

