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Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка погибла — СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в рамках статьи об убийстве.

Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка погибла — СК - Следственный комитет возбудил уголовное дело в рамках статьи об убийстве.
Фото: Следком по Ленинградской области

Следственный комитет Ленинградской области подтвердил гибель 12-летней девочки, пропавшей 2 июля в Тосненском районе. На теле ребенка обнаружили признаки насилия, возбуждено уголовное дело об убийстве.

По имеющейся информации, девочка отправилась за грибами в лес в районе СНТ «Захожье-5». Спустя некоторое время ребенок сообщила родным, что отправилась домой, но так и не вернулась. 

«По результатам проведенной работы тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Следователи работают на месте трагедии, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования также контролирует областная прокуратура.

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Теги

убийство Следственный комитет Тосненский район
Новости Социум

Предприятие в Ленобласти лишилось имущества из-за долгов по зарплате

Судебные приставы в принудительном порядке реализуют имущество компании для погашения долгов перед сотрудниками.  

В Кингиесспском районе Ленинградской области сотрудники ФССП изъяли оборудование и стройматериалы у предприятия, задолжавшего бывшим сотрудникам крупный долг по зарплате.

По решению суда организация обязана выплатить потерпевшим 1 миллион 150 тысяч рублей. Поскольку компания проигнорировала требование о добровольном погашении долга, судебные приставы наложили арест на имущество фирмы.

В настоящее время оборудование и стройматериалы проходят процедуру оценки, после чего оно будет передано на торги. Все вырученные от реализации средства пойдут на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

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Кингисеппский район зарплата фссп

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