Следственный комитет возбудил уголовное дело в рамках статьи об убийстве.
Следственный комитет Ленинградской области подтвердил гибель 12-летней девочки, пропавшей 2 июля в Тосненском районе. На теле ребенка обнаружили признаки насилия, возбуждено уголовное дело об убийстве.
По имеющейся информации, девочка отправилась за грибами в лес в районе СНТ «Захожье-5». Спустя некоторое время ребенок сообщила родным, что отправилась домой, но так и не вернулась.
«По результатам проведенной работы тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Следователи работают на месте трагедии, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования также контролирует областная прокуратура.