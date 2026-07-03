Причастным к тяжкому преступлению может быть неизвестный мужчина. Ранее он пытался общаться с другими детьми.

В деле об убийстве 12-летний девочки в Тосненском районе Ленинградский области есть первый подозреваемый. Как сообщает 78.ru, в СНТ, где нашли тело ребенка, заметили незнакомца, которого там ранее не видели.

По информации источника, незнакомец на темном автомобиле ездил по СНТ «Захожье» и пытался знакомиться с детьми, делая им комплименты. Местные жители утверждают, что ранее не видели этого мужчину.

Правоохранительные органы поступившие данные пока не комментируют.

Напомним, ранее Следственный комитет Ленинградской области подтвердил гибель 12-летней девочки, пропавшей 2 июля в Тосненском районе. На теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти. Известно, что школьница отправилась за грибами в лес в районе СНТ «Захожье-5». Спустя некоторое время ребенок сообщила родным, что отправилась домой, но так и не вернулась.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Фото на миниатюре: СК РФ