Приставы добились выплаты мужчине более 300 тысяч рублей.

Жителю Волховского района выплатили задолженность по заработной плате после вмешательства сотрудников регионального управления ФССП.

Как рассказали в ведомстве, компания перестала выплачивать сотруднику деньги за выполненную работу. В итоге сумма задолженности выросла до 335 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, работодатель не спешил выполнять свои обязательства.

В результате материалы дела были переданы в службу судебных приставов. Столкнувшись с угрозой принудительного взыскания имущества, руководство предприятия полностью погасило долг перед сотрудником.