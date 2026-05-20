Минфин России рассматривает возможность ужесточения условий семейной ипотеки.

По информации «Коммерсанта», с 1 июля ставка по семейной ипотеке может вырасти для родителей, которые официально не состоят в браке, не зарегистрированы по одному адресу с ребенком или берут ипотеку повторно — на другого родителя, после того как с 1 февраля было введено ограничение в виде одной семейной ипотеки на одну семью.

В Минстрое инициативу одобрили, но считают, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов.