Команда «Кстати, да!» из Коммунарской средней общеобразовательной школы Ленинградской области вошла в десятку сильнейших в финале турнира «Знание».

Игра среди школьников и студентов колледжей собрала в Москве 355 эрудитов. Ребята успешно справились более чем с 40 вопросами, причём каждый шестой из них был в формате «Что? Где? Когда?». В качестве награды команда получила подарки от партнёров, включая поездки по различным регионам России.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что успехи ребят стали возможны во многом благодаря педагогам-координаторам.

«Ребята приобрели большое количество знаний из самых разных областей: отвечали на вызовы науки и технологий, литературы и искусства, политики и экономики, узнали многое и о подвиге в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что участие в масштабном событии позволило развить не только эрудицию, но и характер», — подчеркнул Кялин.

Турнир реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».