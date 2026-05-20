Школьники из Коммунарской СОШ вошли в десятку лучших на всероссийском турнире «Знание»

Школьники из Коммунарской СОШ вошли в десятку лучших на всероссийском турнире «Знание»

Команда «Кстати, да!» из Коммунарской средней общеобразовательной школы Ленинградской области вошла в десятку сильнейших в финале турнира «Знание».

Игра среди школьников и студентов колледжей собрала в Москве 355 эрудитов. Ребята успешно справились более чем с 40 вопросами, причём каждый шестой из них был в формате «Что? Где? Когда?». В качестве награды команда получила подарки от партнёров, включая поездки по различным регионам России.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что успехи ребят стали возможны во многом благодаря педагогам-координаторам.

«Ребята приобрели большое количество знаний из самых разных областей: отвечали на вызовы науки и технологий, литературы и искусства, политики и экономики, узнали многое и о подвиге в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что участие в масштабном событии позволило развить не только эрудицию, но и характер», — подчеркнул Кялин.

Турнир реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

МВД: Подростки, напавшие на школы, чаще из благополучных и полных семей

Подростки, которые совершают нападения на одноклассников в учебных заведениях, зачастую воспитываются во внешне благополучных полных семьях без финансовых трудностей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

подросток
По его словам, такие дети регулярно посещают школу и имеют положительные характеристики от учителей, поэтому они обычно находятся вне поля зрения системы профилактики. Родители этих подростков, как правило, трудоустроены, иногда сами работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

В 2025 году в девяти регионах России было зафиксировано 11 вооруженных нападений подростков на одноклассников и учителей. Правоохранительным органам удалось предотвратить 21 подобный случай в 15 субъектах РФ. За последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

