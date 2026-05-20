Первый в 2026 году двор благоустроили в Ленинградской области в Буграх

Новое пространство появилось у домов на Школьной улице. Устаревшее оборудование заменили на современное, уложили ударопоглощающее покрытие, обустроили зоны для отдыха, занятий спортом и детских игр.

Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что Бугры открыли большой благоустроительный сезон в регионе. Этот двор стал первым из 64 запланированных к благоустройству в этом году. Всего в 2026 году Ленинградская область благоустраивает 169 разноплановых территорий.

«Наша главная задача — создавать пространства, заточенные под реальные запросы жителей, поэтому проекты проходят обсуждение с ленинградцами, а дизайн утверждается с учётом их пожеланий», — подчеркнул Беляев.

Отметим, что на портале продолжается голосование за новые объекты благоустройства. Жителей призывают принять в нём участие — их мнение определит, какие парки, площади и набережные преобразятся в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для желающих благоустроить собственный двор процедура начинается с общего собрания собственников дома, на котором принимаются решения о функциональном наполнении и содержании территории, после чего необходимо обратиться в местную администрацию.

Новости Происшествия

У Большой Ижоры мопед влетел в дерево, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 19 мая на 1-м км автодороги «Большая Ижора - Бронка – Пеники» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 46-летний водитель мопеда Racer Alpha RC50 не справился с управлением и, съехав в кювет, влетел в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Предварительно, транспорт не был зарегистрирован, права управления им у водителя не было. Проводится проверка.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

