Новое пространство появилось у домов на Школьной улице. Устаревшее оборудование заменили на современное, уложили ударопоглощающее покрытие, обустроили зоны для отдыха, занятий спортом и детских игр.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что Бугры открыли большой благоустроительный сезон в регионе. Этот двор стал первым из 64 запланированных к благоустройству в этом году. Всего в 2026 году Ленинградская область благоустраивает 169 разноплановых территорий.

«Наша главная задача — создавать пространства, заточенные под реальные запросы жителей, поэтому проекты проходят обсуждение с ленинградцами, а дизайн утверждается с учётом их пожеланий», — подчеркнул Беляев.

Отметим, что на портале продолжается голосование за новые объекты благоустройства. Жителей призывают принять в нём участие — их мнение определит, какие парки, площади и набережные преобразятся в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для желающих благоустроить собственный двор процедура начинается с общего собрания собственников дома, на котором принимаются решения о функциональном наполнении и содержании территории, после чего необходимо обратиться в местную администрацию.