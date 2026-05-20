Главная / Новости / МВД: Подростки, напавшие на школы, чаще из благополучных и полных семей

МВД: Подростки, напавшие на школы, чаще из благополучных и полных семей

Подростки, которые совершают нападения на одноклассников в учебных заведениях, зачастую воспитываются во внешне благополучных полных семьях без финансовых трудностей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

Фото: Freepik.

По его словам, такие дети регулярно посещают школу и имеют положительные характеристики от учителей, поэтому они обычно находятся вне поля зрения системы профилактики. Родители этих подростков, как правило, трудоустроены, иногда сами работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

В 2025 году в девяти регионах России было зафиксировано 11 вооруженных нападений подростков на одноклассников и учителей. Правоохранительным органам удалось предотвратить 21 подобный случай в 15 субъектах РФ. За последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения и еще 306 пресечено.

Четыре человека пострадали на дорогах Ленобласти за вторник

Еще один человек погиб.

В Ленинградской области за минувшие сутки произошло 67 аварий. В результате ДТП есть пострадавшие и один погибший, сообщает управление ГАИ по 47-му региону.

Так, всего на дорогах области за вторник пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Еще один участник ДТП скончался.

В Петербурге зафиксировано за тот же период 336 аварий, в которых пострадали 13 человек, включая двух детей.

