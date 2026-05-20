Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах.

Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади: батареи емкостью до 100 Вт·ч – беспрепятственно, от 100 до 160 Вт·ч - только с разрешения авиакомпании, мощностью свыше 160 Вт·ч – провозить запрещено. Провоз аккумуляторов в багаже запрещен.

При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным на протяжении всего полета. Кроме того, он должен находиться в доступном месте под контролем пассажира.

Вам будет интересно Куда можно улететь из России прямыми рейсами этим летом Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше,...

Пять российских авиакомпаний уже привели свои требования в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), действие которых распространяется на всю российскую гражданскую авиацию.