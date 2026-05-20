Главная / Новости / В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах

Новости Социум

В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах

Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах.

Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади: батареи емкостью до 100 Вт·ч – беспрепятственно, от 100 до 160 Вт·ч - только с разрешения авиакомпании, мощностью свыше 160 Вт·ч – провозить запрещено. Провоз аккумуляторов в багаже запрещен.

При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным на протяжении всего полета. Кроме того, он должен находиться в доступном месте под контролем пассажира.


Куда можно улететь из России прямыми рейсами этим летом
Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше,...
Пять российских авиакомпаний уже привели свои требования в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), действие которых распространяется на всю российскую гражданскую авиацию.

самолет минтранс Аккумуляторы пауэрбанк
Новости Происшествия

Смертельная авария произошла на Мурманском шоссе

В результате столкновения двух автомобилей скончался один человек.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на 90-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области. В результате ЧП погиб один человек.

Как передает Аварийно-спасательная служба региона, столкнулись автомобили «Лада» и «Хонда». От полученных травм водитель японской иномарки скончался на месте. Еще два человека были доставлены в больницу.

В Кингисеппе водитель сбил шестилетнего мальчика
ДТП с участием ребенка произошло вечером 19 мая на Большой Советской улице в Кингисеппе Ленобласти. Шестилетний мальчик пересекал проезжую часть вне з...
авария мурманское шоссе

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
