Порой страшный недуг можно спутать с обычной простудой или отравлением.
Статистика показывает рост числа инфарктов среди молодежи на 66% с 2019 года. При этом у женщин заболевание все чаще протекает без классической боли в груди, имитируя ОРВИ или пищевые расстройства. Об этом заявила кардиолог Вирджиния Колливер из Университета Джонса Хопкинса.
В отличие от мужчин, у которых чаще наблюдается ярко выраженная стенокардия, женщины нередко сталкиваются с «незаметными» симптомами. К ним относятся дискомфорт или тянущая боль в верхней части тела — в области спины, шеи, челюсти или живота. Также насторожить должны одышка, внезапное головокружение, холодный пот, сильная усталость, тошнота и рвота. Часто пациенты списывают эти признаки на переутомление, стресс или легкое отравление, откладывая визит к врачу.
«У женщин чаще, чем у мужчин, наблюдаются менее заметные симптомы инфаркта, которые сложно принять за признаки сердечного приступа», — добавила врач.
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