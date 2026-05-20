Работы на объекте идут в соответствии с графиком.
В деревне Бор Тихвинского района продолжается строительство современной котельной. Работы выполняются при поддержке бюджета Ленинградской области.
На объекте подрядчик изготавливает опоры под оборудование, монтирует опалубку для стен, а также продолжает сборку металлоконструкций. Более того того, уже подготовлены фундамент и основание под комплектную трансформаторную подстанцию.
«Новая котельная — это стабильное тепло и горячая вода для жителей деревни. Работы идут по графику. Комитет по ТЭК следит за ходом строительства», — рассказал глава комитета Сергей Морозов.