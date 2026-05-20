Новости Социум

Новую котельную возводят в Тихвинском районе

Работы на объекте идут в соответствии с графиком.

Фото: Комитет по ТЭК Ленобласти

В деревне Бор Тихвинского района продолжается строительство современной котельной. Работы выполняются при поддержке бюджета Ленинградской области.

На объекте подрядчик изготавливает опоры под оборудование, монтирует опалубку для стен, а также продолжает сборку металлоконструкций. Более того того, уже подготовлены фундамент и  основание под комплектную трансформаторную подстанцию.

«Новая котельная — это стабильное тепло и горячая вода для жителей деревни. Работы идут по графику. Комитет по ТЭК следит за ходом строительства», — рассказал глава комитета Сергей Морозов.

строительство Тихвинский район
Новости Происшествия

Наезд машины на пешеходов у станции "Академическая" в Петербурге попал на видео

В результате происшествия один человек попал в больницу, еще двоих отпустили домой после осмотра медиков.

Управление МВД по Петербургу и Ленобласти публикует кадры аварии, случившейся 20 мая на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки.

Как видно на кадрах, автомобиль совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. С места ДТП в больницу госпитализировали 69-летнюю пенсионерку, еще двоих отправили на амбулаторное лечение после осмотра врачами. Среди них — женщина, устроившую аварию. Предварительно, ей могло стать плохо за рулем, пишет «Фонтанка».

авария Петербург видео

