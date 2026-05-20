В результате происшествия один человек попал в больницу, еще двоих отпустили домой после осмотра медиков.

Управление МВД по Петербургу и Ленобласти публикует кадры аварии, случившейся 20 мая на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки.

Как видно на кадрах, автомобиль совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. С места ДТП в больницу госпитализировали 69-летнюю пенсионерку, еще двоих отправили на амбулаторное лечение после осмотра врачами. Среди них — женщина, устроившую аварию. Предварительно, ей могло стать плохо за рулем, пишет «Фонтанка».