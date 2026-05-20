Первый в России школьный конькобежный клуб откроют в Ленобласти

Соответствующее соглашение было подписано на Всероссийском съезде учителей физкультуры.

На Всероссийском съезде учителей физкультуры в Туле подписали соглашение о создании первого в РФ школьного конькобежного клуба. Появится он в Ленинградской области.

Документ был официально закреплен в ходе деловой программы съезда. Соглашение подписали глава Комитета по спорту и физической культуре Ленинградской области Вячеслав Комаров и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Проект призван способствовать популяризации конькобежного спорта среди школьников и внедрению эффективных методик физической подготовки. Тульская область уже имеет успешный опыт реализации инициатив, направленных на популяризацию этого вида спорта. 

Россиянин направил оскорбительное обращение в Генпрокуратуру и получил штраф

Мужчина нелестно высказался о сотруднике приемной и был привлечен к административной ответственности.

Житель Москвы получил штраф за оскорбительное обращение в адрес сотрудника приемной Генпрокуратуры РФ. Об этом стало известно РИА Новости.

По материалам суда, мужчина направил обращение в приемную ведомства, в котором нелестно высказался о старшем прокуроре отдела приема граждан. В итоге на москвича составили протокол в рамках КоАП РФ.


«В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — пишет агентство.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
