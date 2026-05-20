Соответствующее соглашение было подписано на Всероссийском съезде учителей физкультуры.
На Всероссийском съезде учителей физкультуры в Туле подписали соглашение о создании первого в РФ школьного конькобежного клуба. Появится он в Ленинградской области.
Документ был официально закреплен в ходе деловой программы съезда. Соглашение подписали глава Комитета по спорту и физической культуре Ленинградской области Вячеслав Комаров и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
Проект призван способствовать популяризации конькобежного спорта среди школьников и внедрению эффективных методик физической подготовки. Тульская область уже имеет успешный опыт реализации инициатив, направленных на популяризацию этого вида спорта.
Фото на миниатюре: magnific