На Всероссийском съезде учителей физкультуры в Туле подписали соглашение о создании первого в РФ школьного конькобежного клуба. Появится он в Ленинградской области.

Документ был официально закреплен в ходе деловой программы съезда. Соглашение подписали глава Комитета по спорту и физической культуре Ленинградской области Вячеслав Комаров и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Проект призван способствовать популяризации конькобежного спорта среди школьников и внедрению эффективных методик физической подготовки. Тульская область уже имеет успешный опыт реализации инициатив, направленных на популяризацию этого вида спорта.

