В России готовят государственный учебник по физкультуре для школ

Министерство просвещения России работает над созданием государственного учебника по физической культуре. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», - отметил он.

Кравцов добавил, что также разработаны программы по основным видам спорта, и теперь практически каждая федерация может вести работу в школах. Среди программ — «Футбол в школе», «Самбо в школе», дзюдо, борьба и хоккей.

Он считает физкультуру не менее важным предметом, чем дисциплины, входящие в ЕГЭ, поскольку «в школе закладывается основа здорового образа жизни».

Над Ленобластью сбили второй беспилотник

Над Ленинградской областью сбили второй вражеский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито два БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал он в соцсетях.

Боевая работа продолжается.

