Министерство просвещения России работает над созданием государственного учебника по физической культуре. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», - отметил он.

Кравцов добавил, что также разработаны программы по основным видам спорта, и теперь практически каждая федерация может вести работу в школах. Среди программ — «Футбол в школе», «Самбо в школе», дзюдо, борьба и хоккей.

Он считает физкультуру не менее важным предметом, чем дисциплины, входящие в ЕГЭ, поскольку «в школе закладывается основа здорового образа жизни».