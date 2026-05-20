В Гатчине на стадионе «Спартак» прошёл фестиваль «Урок футбола» в формате 3×3 без вратаря для учащихся 2–4 классов. Мероприятие собрало более 300 школьников из 30 команд Ленинградской области.

Разминку для юных спортсменов провели амбассадоры — известные российские футболисты Игорь Семшов, Борис Никоноров и Алексей Гасилин. Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что футбол является одним из самых доступных и массовых видов спорта в регионе.

«Надеюсь, что день станет незабываемым на эмоции, впечатления, полезным — для наших юных футболистов. Наша задача — чтобы такие дни проводились как можно чаще для ребят, а футбол — был в каждой школе области», — подчеркнул Кялин.

С сентября 2025 года в проекте «Футбол в школе» участвуют 78 школ Ленинградской области. Общее число школьников, вовлечённых в футбол в регионе, превышает 31 тысячу человек.