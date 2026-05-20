Более 300 школьников Ленобласти приняли участие в «Уроке футбола» в Гатчине

В Гатчине на стадионе «Спартак» прошёл фестиваль «Урок футбола» в формате 3×3 без вратаря для учащихся 2–4 классов. Мероприятие собрало более 300 школьников из 30 команд Ленинградской области. 

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Разминку для юных спортсменов провели амбассадоры — известные российские футболисты Игорь Семшов, Борис Никоноров и Алексей Гасилин. Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что футбол является одним из самых доступных и массовых видов спорта в регионе.

«Надеюсь, что день станет незабываемым на эмоции, впечатления, полезным — для наших юных футболистов. Наша задача — чтобы такие дни проводились как можно чаще для ребят, а футбол — был в каждой школе области», — подчеркнул Кялин.

С сентября 2025 года в проекте «Футбол в школе» участвуют 78 школ Ленинградской области. Общее число школьников, вовлечённых в футбол в регионе, превышает 31 тысячу человек.

Россиянин направил оскорбительное обращение в Генпрокуратуру и получил штраф

Мужчина нелестно высказался о сотруднике приемной и был привлечен к административной ответственности.

Житель Москвы получил штраф за оскорбительное обращение в адрес сотрудника приемной Генпрокуратуры РФ. Об этом стало известно РИА Новости.

По материалам суда, мужчина направил обращение в приемную ведомства, в котором нелестно высказался о старшем прокуроре отдела приема граждан. В итоге на москвича составили протокол в рамках КоАП РФ.


«В материалах сумма штрафа не приводится, однако статья подразумевает санкцию в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — пишет агентство.

