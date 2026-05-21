Депутаты Госдумы предложили внести изменения в законодательство для защиты добросовестных покупателей жилья. Инициатива направлена на изменение правил возврата квартир по сделкам, признанным недействительными.

Согласно предложенным поправкам, продавец сможет вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направлены на оценку в Росреестр и Верховный суд РФ.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев. Они отметили, что суды нередко признают сделки недействительными, если продавец действовал под давлением, обманом или не осознавал своих действий. При этом деньги к моменту суда уже могут быть потрачены, и добросовестные покупатели остаются без квартиры и без средств.

Дмитрий Гусев заявил, что государство должно защищать добросовестных участников сделок и обеспечивать баланс интересов сторон. Ярослав Нилов подчеркнул важность обеспечения безопасности сделок на вторичном рынке жилья.

Перед внесением документов в Госдуму депутаты намерены получить отзывы и предложения от профильных ведомств.