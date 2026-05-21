В составе войск беспилотных систем Минобороны РФ формируются специализированные казачьи отряды. Это позволит систематизировать боевой опыт и обеспечить стабильное финансирование операторов дронов.
Создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Министерства обороны России станет важным этапом в развитии современных методов ведения боя. По мнению командира казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» и Героя России Олега Ликонцева, это решение позволит перейти от спонсорской поддержки к полноценному бюджетному обеспечению.
Как отмечает Ликонцев в беседе с НСН, казачьи формирования ведут боевые действия на Донбассе с 2014 года и накопили уникальный опыт, который сейчас объединяется в единую систему управления. В современных реалиях, где война становится технологичной, казаки уже давно используют инновационный подход.
«Сегодня в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы. Они используются не только в БПЛА, но и в специальных тележках для вывоза раненых, подвоза снарядов или питания. Среди них — FPV‑отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками. Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой. Иначе зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте — это будет более рационально с точки зрения командира и эффективности подразделения», — добавил Ликонцев.