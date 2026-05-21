weather 18.8°
$ 70.95
81.98

Главная / Новости / Герой России рассказал о роли казаков в беспилотных войсках

Новости outside СВО Главное

Герой России рассказал о роли казаков в беспилотных войсках

В составе войск беспилотных систем Минобороны РФ формируются специализированные казачьи отряды. Это позволит систематизировать боевой опыт и обеспечить стабильное финансирование операторов дронов.

Герой России рассказал о роли казаков в беспилотных войсках - В составе войск беспилотных систем Минобороны РФ формируются специализированные казачьи отряды. Это
Фото: Минобороны РФ

Создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Министерства обороны России станет важным этапом в развитии современных методов ведения боя. По мнению командира казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» и Героя России Олега Ликонцева, это решение позволит перейти от спонсорской поддержки к полноценному бюджетному обеспечению.

Как отмечает Ликонцев в беседе с НСН, казачьи формирования ведут боевые действия на Донбассе с 2014 года и накопили уникальный опыт, который сейчас объединяется в единую систему управления. В современных реалиях, где война становится технологичной, казаки уже давно используют инновационный подход.

«Сегодня в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы. Они используются не только в БПЛА, но и в специальных тележках для вывоза раненых, подвоза снарядов или питания. Среди них — FPV‑отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками. Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой. Иначе зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте — это будет более рационально с точки зрения командира и эффективности подразделения», — добавил Ликонцев.


Вам будет интересно
В Ленобласти мобильные огневые группы оттачивают мастерство борьбы с БПЛА
На полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку более 50 добровольцев. Их задача  — защита неба региона от атак беспилотных...
20.05.2026
284

Теги

Минобороны России Беспилотные войска
Для души Новости

64 проекта из Ленинградской области получили на реализацию своих проектов и инициатив 18,9 млн рублей от губернатора

Объявлены победители второго конкурса грантов Губернатора Ленинградской области. Экспертный совет утвердил рейтинг победителей, а результаты опубликованы на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области. 

Поддержку получат 64 местных проекта, общая сумма выделенных средств составит 18,9 миллиона рублей. Среди победителей — «День урожая» в Бокситогорском районе, «Культура бега» в Гатчине, «Мастер-класс СВОё Дело» в Подпорожском районе, «Живые традиции» — этнокультурный марафон в Токсово, «Следами погибших деревень-2» в Киришском районе и другие инициативы. Реализация проектов начнётся с 1 июля.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что этот конкурс является подспорьем для местных инициатив и для активных жителей, которые хотят пробовать себя в грантовой деятельности или масштабировать уже существующие проекты.

«Особенно приятно, что в числе победителей — ТОСы из Всеволожского и Кингисеппского районов. Мы ценим, когда жители сами собираются и берутся за дело. Проекты по благоустройству, с которыми они выиграли, как раз про это — про реальные перемены, которые видят и чувствуют соседи», — подчеркнула Путронен.

Старт третьего конкурсного отбора гранта губернатора Ленобласти запланирован на конец мая. Ленинградские некоммерческие организации смогут подать долгосрочные проекты и получить поддержку в размере до 4 миллионов рублей.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

Теги

Ленобласть грант губернатора Екатерина Путронен

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться