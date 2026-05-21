Прокуратура Гатчины контролирует строительство спортивного комплекса Гатчинского государственного университета. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по Ленинградской области.

«В ходе проверки городской прокуратурой оценены степень готовности объекта, соблюдение сроков строительства и подключения к инженерным сетям», — указано в сообщении.

Сейчас готовность объекта составляет 90%. Рабочие выполняют подключение объекта к электроснабжению, проводят работы по отделке и благоустройству прилегающей территории.