Главная / Для души / 64 проекта из Ленинградской области получили на реализацию своих проектов и инициатив 18,9 млн рублей от губернатора

64 проекта из Ленинградской области получили на реализацию своих проектов и инициатив 18,9 млн рублей от губернатора

Объявлены победители второго конкурса грантов Губернатора Ленинградской области. Экспертный совет утвердил рейтинг победителей, а результаты опубликованы на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области. 

Поддержку получат 64 местных проекта, общая сумма выделенных средств составит 18,9 миллиона рублей. Среди победителей — «День урожая» в Бокситогорском районе, «Культура бега» в Гатчине, «Мастер-класс СВОё Дело» в Подпорожском районе, «Живые традиции» — этнокультурный марафон в Токсово, «Следами погибших деревень-2» в Киришском районе и другие инициативы. Реализация проектов начнётся с 1 июля.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что этот конкурс является подспорьем для местных инициатив и для активных жителей, которые хотят пробовать себя в грантовой деятельности или масштабировать уже существующие проекты.

«Особенно приятно, что в числе победителей — ТОСы из Всеволожского и Кингисеппского районов. Мы ценим, когда жители сами собираются и берутся за дело. Проекты по благоустройству, с которыми они выиграли, как раз про это — про реальные перемены, которые видят и чувствуют соседи», — подчеркнула Путронен.

Старт третьего конкурсного отбора гранта губернатора Ленобласти запланирован на конец мая. Ленинградские некоммерческие организации смогут подать долгосрочные проекты и получить поддержку в размере до 4 миллионов рублей.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

Ленобласть грант губернатора Ленобласти Екатерина Путронен
Прокуратура взяла на контроль ход строительства спорткомплекса при Гатчинском госуниверситете

На текущий момент готовность объекта составляет 90%.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура Гатчины контролирует строительство спортивного комплекса Гатчинского государственного университета. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по Ленинградской области.

«В ходе проверки городской прокуратурой оценены степень готовности объекта, соблюдение сроков строительства и подключения к инженерным сетям», — указано в сообщении.

Сейчас готовность объекта составляет 90%. Рабочие выполняют подключение объекта к электроснабжению, проводят работы по отделке и благоустройству прилегающей территории.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
11:30 18.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
17:20 19.05.2026

