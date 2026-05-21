В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.
Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.
Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.
В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ.
Фото на миниатюре: magnific