В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.

Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ.

