Правоохранители пресекли опасную поездку двух несовершеннолетних.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга сняли с поезда двух подростков, увлекавшихся зацепингом. Экстремалов заметили во время следования состава по маршруту от станции Навалочная до Обухово.

По имеющейся информации, задержанными оказались двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет. Правоохранителям подростки признались, что решились на столь опасный шаг исключительно ради получения острых ощущений. С нарушителями провели профилактическую беседу о серьезных рисках такого увлечения.

Также сотрудники полиции привлекли к административной ответственности представителей мальчиков за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.