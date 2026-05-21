Двоих подростков-зацеперов сняли с поезда на окраине Петербурга

Правоохранители пресекли опасную поездку двух несовершеннолетних.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга сняли с поезда двух подростков, увлекавшихся зацепингом. Экстремалов заметили во время следования состава по маршруту от станции Навалочная до Обухово.

По имеющейся информации, задержанными оказались двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 13 лет. Правоохранителям подростки признались, что решились на столь опасный шаг исключительно ради получения острых ощущений. С нарушителями провели профилактическую беседу о серьезных рисках такого увлечения.

Также сотрудники полиции привлекли к административной ответственности представителей мальчиков за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Новости Социум

В Петербурге пресекли ввоз 175 тонн зараженного арахиса

В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.

Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ. 

