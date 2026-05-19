weather 19°
$ 71.29
82.79

Главная / Новости / Подросток-зацепер серьезно пострадал на ж/д путях в Петербурге

Новости Происшествия

Подросток-зацепер серьезно пострадал на ж/д путях в Петербурге

Юношу в тяжелом состоянии нашли в районе станции «Мартышкино».

На железнодорожных путях в Петербурге нашли 15-летнего подростка с тяжелой травмой головы. Предварительно, юноша увлекался зацепингом.

Обнаружили подростка между путепроводом Ораниенбаумской электрической линии и станцией «Мартышкино». Как сообщает региональное управление Росгвардии, молодой человек находился в тяжелом состоянии и терял сознание.

До приезда медиков помощь пострадавшему оказывали сотрудники ведомства. Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.

Вам будет интересно
В Гатчинском округе пенсионер погиб под колесами грузового поезда
По данному факту полиция проводит проверку. В Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства наезда грузового поезда на пенсионера. От полученн...
19.05.2026
136
 

Видео: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Теги

зацепинг Петербург
Новости Социум

Россиянка выиграла в лотерее после вещего сна

Жительнице Карелии приснилось стадо коров, и она решила, что это знак.

Россиянка выиграла в лотерее более двух миллионов рублей после того, как ей приснилось стадо красивых и ухоженных коров. Женщина посчитала, что это знак, и решила испытать удачу. Об этом стало известно РИА Новости.

В соннике жительница Карелии вычитала, что такой сон сулит удачу. Тогда женщина купила 10 лотерейных билетов, один из которых принес ей суперприз.

Теперь счастливая обладательница выигрыша планирует провести дома ремонт.

Вам будет интересно
Ленинградская область заключит на ПМЭФ инвестиционные соглашения на сумму не менее 300 млрд рублей
В преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскрыл основные параметры инвес...
18.05.2026
228

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Россия Лотерея

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться