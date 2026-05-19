Юношу в тяжелом состоянии нашли в районе станции «Мартышкино».
На железнодорожных путях в Петербурге нашли 15-летнего подростка с тяжелой травмой головы. Предварительно, юноша увлекался зацепингом.
Обнаружили подростка между путепроводом Ораниенбаумской электрической линии и станцией «Мартышкино». Как сообщает региональное управление Росгвардии, молодой человек находился в тяжелом состоянии и терял сознание.
До приезда медиков помощь пострадавшему оказывали сотрудники ведомства. Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.
Видео: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти