Юношу в тяжелом состоянии нашли в районе станции «Мартышкино».

На железнодорожных путях в Петербурге нашли 15-летнего подростка с тяжелой травмой головы. Предварительно, юноша увлекался зацепингом.

Обнаружили подростка между путепроводом Ораниенбаумской электрической линии и станцией «Мартышкино». Как сообщает региональное управление Росгвардии, молодой человек находился в тяжелом состоянии и терял сознание.

До приезда медиков помощь пострадавшему оказывали сотрудники ведомства. Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.

Видео: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти