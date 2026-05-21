Сын покойного бизнесмена стал виновником ДТП, а позже в соцсетях хвастался, что останется безнаказанным.

В Нижнем Новгороде 21-летний Сергей К., сын покойного миллионера, стал виновником резонансного ДТП, вылетев на кабриолете Mercedes на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения.

Сперва молодой человек публиковал в социальных сетях кадры с алкоголем. В состоянии опьянения он сел за руль и спровоцировал аварию. Сразу после столкновения лихач начал вести трансляции, в которых с иронией заявлял, что «похудел миллионов на пять» из-за разбитого автомобиля, добавив, что «еще купим».

Более того, молодой человек поспешил уверить аудиторию, что ему удалось избежать лишения свободы. В отношении нарушителя уже составлено четыре административных протокола. Как пишет RT, за последние полтора года на счету лихача 161 административный протокол.

Отметим, виновник аварии — сын крупного нижегородского предпринимателя. Мужчина скончался в 2024 году, оставив сыну значительное наследство.