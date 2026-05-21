"Еще купим": сын миллионера сел пьяным за руль кабриолета и устроил ДТП

Сын покойного бизнесмена стал виновником ДТП, а позже в соцсетях хвастался, что останется безнаказанным.

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде 21-летний Сергей К., сын покойного миллионера, стал виновником резонансного ДТП, вылетев на кабриолете Mercedes на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения.

Сперва молодой человек публиковал в социальных сетях кадры с алкоголем. В состоянии опьянения он сел за руль и спровоцировал аварию. Сразу после столкновения лихач начал вести трансляции, в которых с иронией заявлял, что «похудел миллионов на пять» из-за разбитого автомобиля, добавив, что «еще купим». 

Более того, молодой человек поспешил уверить аудиторию, что ему удалось избежать лишения свободы. В отношении нарушителя уже составлено четыре административных протокола. Как пишет RT, за последние полтора года на счету лихача 161 административный протокол.

Отметим, виновник аварии —  сын крупного  нижегородского  предпринимателя. Мужчина скончался в 2024 году, оставив сыну значительное наследство. 

Служивший в Ленобласти участник СВО представлен к высшей военной госнаграде России

Президент России Владимир Путин наградил старшего сержанта Евгения Рочева, участника специальное военной операции, Георгиевским крестом I степени.

«Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», — передает пресс-служба Кремля.

Как стало известно РИА «Новости», Евгений Рочев — командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка. Ранее боец служил по контракту в Ленинградской и Мурманской областях.

Высокую награду военнослужащий получил за проявленные храбрость и мастерство в зоне спецоперации. Боец уничтожил восемь огневых точек и два миномета противника, чем обеспечил прорыв штурмовых групп российской армии. Ранее Рочев получил медаль «За боевые отличия» и Георгиевский крест IV, III и II степеней.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

