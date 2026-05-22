weather 9.7°
$ 70.79
83.27

Главная / Новости / В Ленинградской области стартует месячник антинаркотической направленности

Новости Социум

В Ленинградской области стартует месячник антинаркотической направленности

С 25 мая по 26 июня в Ленинградской области пройдёт месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Основная цель акции — сформировать у молодёжи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт и повысить гражданскую активность в противодействии наркоугрозе. В месячнике принимают участие правоохранительные органы, органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации, а также жители региона.

О фактах незаконного оборота наркотиков, местах сбыта, наркопритонах, а также о надписях с признаками рекламы запрещённых веществ можно сообщить по телефонам районных отделов Министерства внутренних дел.

Напоминаем, что зависимость от наркотиков приводит к утрате контроля над своей жизнью, что ведёт к ухудшению качества жизни и снижению уровня ответственности. Отказ от наркотиков — это не только забота о себе, но и ответственность перед обществом.

Теги

Ленобласть антинаркотическая акция
Новости Происшествия Главное

Более 80 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий пострадали шесть человек.

Более 80 аварий произошло в Ленобласти за сутки - В результате происшествий пострадали шесть человек.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»/ Архив

За четверг в Ленинградской области произошло 85 аварий. Среди пострадавших в ДТП есть дети. Об этом 22 мая сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Так, в результате пяти аварий пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Информация о погибших не поступала. 

В Петербурге за сутки зафиксировано 281 авария, в которых пострадали 19 человек, включая пять детей.

Вам будет интересно
Двоих подростков-зацеперов сняли с поезда на окраине Петербурга
Правоохранители пресекли опасную поездку двух несовершеннолетних. Сотрудники транспортной полиции Петербурга сняли с поезда двух подростков, увлекавши...
21.05.2026
214

Теги

Аварии в Ленобласти госавтоинспекция

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться