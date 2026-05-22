С 25 мая по 26 июня в Ленинградской области пройдёт месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Основная цель акции — сформировать у молодёжи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт и повысить гражданскую активность в противодействии наркоугрозе. В месячнике принимают участие правоохранительные органы, органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации, а также жители региона.

О фактах незаконного оборота наркотиков, местах сбыта, наркопритонах, а также о надписях с признаками рекламы запрещённых веществ можно сообщить по телефонам районных отделов Министерства внутренних дел.

Напоминаем, что зависимость от наркотиков приводит к утрате контроля над своей жизнью, что ведёт к ухудшению качества жизни и снижению уровня ответственности. Отказ от наркотиков — это не только забота о себе, но и ответственность перед обществом.