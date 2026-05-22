Женщина-водитель чудом осталась жива после того, как ее машина на полном ходу столкнулась с лосем.

ДТП произошло в ночь на 21 мая недалеко от деревни Куты в Кингисеппском районе Ленобласти. Животное неожиданно выбежало на дорогу перед автомобилем, водитель не успела среагировать, произошло столкновение.

Женщина-водитель выжила, ее доставила в больницу с переломами нескольких пальцев руки, сообщили в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Водителям рекомендуется снижать скорость на лесных участках, особенно ночью и на рассвете, внимательно следить за обочинами и использовать дальний свет, если нет встречных машин, чтобы снизить риск столкновения с животными. При встрече с лосем не следует пытаться резко его объехать — это может спровоцировать молниеносное изменение направления движения животного. Водителям следует плавно затормозить.