Новости Происшествия

Женщина-водитель чудом осталась жива после встречи с лосем в деревни Куты

Женщина-водитель чудом осталась жива после того, как ее машина на полном ходу столкнулась с лосем.

ДТП произошло в ночь на 21 мая недалеко от деревни Куты в Кингисеппском районе Ленобласти. Животное неожиданно выбежало на дорогу перед автомобилем, водитель не успела среагировать, произошло столкновение.

Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

Женщина-водитель выжила, ее доставила в больницу с переломами нескольких пальцев руки, сообщили в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Водителям рекомендуется снижать скорость на лесных участках, особенно ночью и на рассвете, внимательно следить за обочинами и использовать дальний свет, если нет встречных машин, чтобы снизить риск столкновения с животными. При встрече с лосем не следует пытаться резко его объехать — это может спровоцировать молниеносное изменение направления движения животного. Водителям следует плавно затормозить.

ДТП Кингисеппский район Ленобласть ДТП с лосем
Новости Происшествия Главное

Пенсионерам из Тосненского района вернут похищенные аферистами средства

После вмешательства прокуратуры пожилым жителям Ленобласти вернут похищенное.

Тосненская городская прокуратура добилась судебных решений о возврате денежных средств пожилым жителям, ставшим жертвами телефонных мошенников.

В ходе предварительного расследования правоохранительным органам удалось отследить цепочку банковских переводов и установить личности владельцев счетов, на которые потерпевшие переводили свои сбережения под давлением злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ленобласти, все исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. В частности, в Кемеровской области Ленинск-Кузнецкий районный суд постановил взыскать 645 тысяч рублей. Аналогичные решения были вынесены Люберецким городским судом Московской области, а также мировым судьей Московского района Казани, который обязал вернуть потерпевшим по 45 тысяч рублей каждому потерпевшему.

