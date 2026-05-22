Новости Социум

Ленинградским школьникам рассказали, как распознать мошенников по телефону

В Ленинградской области прошёл открытый региональный урок «Цифрового ликбеза», посвящённый безопасности телефонных коммуникаций. К онлайн-занятию могли подключиться все образовательные организации региона.

Урок провели эксперты комитета цифрового развития Ленинградской области и ПАО «Ростелеком», где отметили, что количество мошеннических схем постоянно растёт, поэтому крайне важно научить школьников правильно реагировать на неожиданные запросы и тревожные звонки, критически оценивать ситуацию и не поддаваться на манипуляции. Руководитель направления блока информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Олег Седов рассказал ребятам о понятии вишинга и о том, почему телефонный разговор опаснее сообщения. Он перечислил самые популярные сценарии мошеннических звонков: сообщение о родственнике в беде, срочная просьба о деньгах, звонок якобы от официальной службы, просьба назвать код или цифры из смс. Эксперт также объяснил, какие методы социальной инженерии используют преступники — требование немедленных действий, давление на эмоции, игра на доверии.

Олег Седов поделился тремя основными правилами безопасности для защиты от телефонных мошенников. Во-первых, рекомендуется подключить к своему мобильному тарифу услугу защиты от нежелательных звонков. Во-вторых, при любом подозрительном звонке следует перезвонить родителям. В-третьих, ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам деньги или ценные вещи без разрешения родителей.

Увлекательный ролик о подозрительных звонках можно посмотреть на сайте проекта, а запись открытого урока доступна в госпаблике комитета. Проект «Цифровой ликбез» реализуется АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных». В Ленинградской области проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования региона в партнёрстве с ИТ-компаниями.

Новости Социум

Аналитики выяснили, как россияне старше 55 лет проводят досуг в теплое время года

Большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, согласно которым большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Аналитики изучили привычки аудитории 55+ и выяснили, что именно привлекает старшее поколение в сфере досуга. Безусловным фаворитом остаются концерты — их предпочитают 43% опрошенных. На втором месте расположились театральные постановки (16%), а замыкают тройку лидеров массовые городские праздники (8%).

Основными каналами информации о грядущих событиях для респондентов остаются «сарафанное радио» и личные рекомендации: 33% респондентов узнают о мероприятиях от друзей и родственников. Тем временем 17% участников опроса находят информацию в интернете, а 8% следят за афишами через пуш-уведомления.

В то же время более половины опрошенных (56%) справляются с покупкой самостоятельно, причем почти половина из них делает это онлайн. Остальные пользователи либо прибегают к помощи близких, либо отдают предпочтение бесплатным форматам досуга. При этом 37% опрошенных принципиально не ходят на события в одиночку, предпочитая компанию друзей или близких. 

Также эксперты выяснили, что лля 55% опрошенных дачные хлопоты не становятся препятствием для посещения выставок или концертов, и лишь 29% признались, что летний сезон напрямую влияет на сокращение их культурной активности.

