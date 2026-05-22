Более 1600 жалоб на укусы клещей зафиксировано в Петербурге и Ленобласти за неделю

Из них 31% случаев пришелся на Ленинградскую область.

Фото: magnific/ erik-karits-2093459

За неделю в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 1602 случая присасывания клещей. Такие данные 22 мая публикует региональное управление Роспотребнадзора.

Из общего числа жалоб на укусы паразитов 31% пришелся на Ленобласть. Наибольшая активность паразитов наблюдается в Тихвинском (17% от числа обращений) и Волховском  районах (13%), а также в Гатчинском округе (11%).

В Петербурге тем временем по числу обращений в медучреждения лидируют Пушкинский (23%), Выборгский (15%) и Московский (13%) районы.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 58 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 37 тыс. жителей Ленобласти», — сообщили в управлении.

Более 100 тысяч ленинградцев выбрали объекты благоустройства

Голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2027 году, продлится до 12 июня.

Фото: Александр Дрозденко/МАХ

Более 108 тысяч жителей Ленинградской области уже отдали свои голоса за дизайн-проекты благоустройства в рамках президентского нацпроекта. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как подчеркнул глава Ленобласти, участие в голосовании позволяет жителям напрямую влиять на создание комфортной среды — будь то новые скверы, современные набережные или благоустроенные парки.

«Я часто говорю: никто не знает потребности района лучше, чем сами жители. Где-то не хватает территории для прогулок, где-то — спортивной площадки или тихого места для отдыха. Вы сами определяете приоритеты, решаете, что появится в ваших населённых пунктах, а наша задача — профессионально и качественно эти идеи воплотить», — заявил Александр Дрозденко.

Принять участие в голосовании можно до 12 июня через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru или специальный чат-бот. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2027 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

