Голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2027 году, продлится до 12 июня.

Более 108 тысяч жителей Ленинградской области уже отдали свои голоса за дизайн-проекты благоустройства в рамках президентского нацпроекта. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как подчеркнул глава Ленобласти, участие в голосовании позволяет жителям напрямую влиять на создание комфортной среды — будь то новые скверы, современные набережные или благоустроенные парки.

«Я часто говорю: никто не знает потребности района лучше, чем сами жители. Где-то не хватает территории для прогулок, где-то — спортивной площадки или тихого места для отдыха. Вы сами определяете приоритеты, решаете, что появится в ваших населённых пунктах, а наша задача — профессионально и качественно эти идеи воплотить», — заявил Александр Дрозденко.

Принять участие в голосовании можно до 12 июня через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru или специальный чат-бот. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2027 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».