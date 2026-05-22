За неделю в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 1602 случая присасывания клещей. Такие данные 22 мая публикует региональное управление Роспотребнадзора.
Из общего числа жалоб на укусы паразитов 31% пришелся на Ленобласть. Наибольшая активность паразитов наблюдается в Тихвинском (17% от числа обращений) и Волховском районах (13%), а также в Гатчинском округе (11%).
В Петербурге тем временем по числу обращений в медучреждения лидируют Пушкинский (23%), Выборгский (15%) и Московский (13%) районы.
«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 58 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 37 тыс. жителей Ленобласти», — сообщили в управлении.