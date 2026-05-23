Эндокринолог рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе ягоды.

С приходом теплого сезона на прилавках магазинов и рынков наконец появилась клубника. Однако часто за красивым внешним видом скрывается недозрелая ягода. Чтобы выбрать действительно вкусный продукт, важно обращать внимание на пять ключевых признаков качества. Об этом рассказала Зухра Павлова, эндокринолог и доктор медицинских наук.

Главным индикатором качества является аромат. По-настоящему спелая ягода пахнет ярко и ощущается даже на расстоянии. Во-вторых, необходимо изучить «носик» клубники — он должен быть полностью красным. Наличие белых или зеленых зон говорит о незрелости и выраженной кислинке.

В-третьих, важно состояние чашелистиков. Если они зеленые, значит, ягода свежая, тогда как потемневшие и увядшие листочки свидетельствуют о длительном хранении. Четвертым критерием являются семечки. У качественного плода они золотистые и слегка утоплены в мякоть. Наконец, не стоит гнаться за большими ягодами — чаще всего именно средние плоды правильной формы обладают более насыщенным вкусом и сочностью.

