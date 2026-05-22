Исследование с участием более 112 тысяч добровольцев показало прямую связь между регулярным употреблением определенных пищевых консервантов и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
Группа исследователей из Университета Сорбонна и Университета Париж-Сите представила результаты многолетнего исследования, посвященного влиянию пищевых добавок на здоровье человека.
В ходе эксперимента, ученые анализировали рацион 112 395 жителей Франции. Участники каждые полгода предоставляли подробные отчеты о своем питании, что позволило экспертам сопоставить потребление консервантов с состоянием сердечно-сосудистой системы добровольцев.
Результаты анализа оказались неутешительными. Пищевые добавки присутствовали в меню 99,5% участников. Выяснилось, что употребление определенных соединений повышает риск развития гипертонии на 16-29%. В ходе детального изучения 17 наиболее распространенных добавок ученые выделили восемь веществ, которые напрямую связаны с ростом артериального давления и негативным воздействием на сердце и сосуды.
В «черный список» вошли: сорбат калия (Е202), метабисульфит калия (Е224), нитрит натрия (Е250), аскорбиновая кислота (Е300), аскорбат натрия (Е301), эриторбат натрия (Е316), лимонная кислота (Е330) и экстракт розмарина (Е392).
