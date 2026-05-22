Ученые назвали Е-добавки, повышающие риск гипертонии

Новости Социум

Ученые назвали Е-добавки, повышающие риск гипертонии

Исследование с участием более 112 тысяч добровольцев показало прямую связь между регулярным употреблением определенных пищевых консервантов и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа исследователей из Университета Сорбонна и Университета Париж-Сите представила результаты многолетнего исследования, посвященного влиянию пищевых добавок на здоровье человека.

В ходе эксперимента, ученые анализировали рацион 112 395 жителей Франции. Участники каждые полгода предоставляли подробные отчеты о своем питании, что позволило экспертам сопоставить потребление консервантов с состоянием сердечно-сосудистой системы добровольцев.

Результаты анализа оказались неутешительными. Пищевые добавки присутствовали в меню 99,5% участников. Выяснилось, что употребление определенных соединений повышает риск развития гипертонии на 16-29%. В ходе детального изучения 17 наиболее распространенных добавок ученые выделили восемь веществ, которые напрямую связаны с ростом артериального давления и негативным воздействием на сердце и сосуды.

В «черный список» вошли: сорбат калия (Е202), метабисульфит калия (Е224), нитрит натрия (Е250), аскорбиновая кислота (Е300), аскорбат натрия (Е301), эриторбат натрия (Е316), лимонная кислота (Е330) и экстракт розмарина (Е392).

Новости Экономика

Кто из россиян может получить компенсацию по советским сберкнижкам

Эксперт рассказала, как получить выплаты по советским вкладам

В России сохраняется возможность получения компенсаций по вкладам Сбербанка СССР, открытым до 20 июня 1991 года. Об этом «Прайму» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Программа государственной компенсации продолжает действовать для граждан РФ, чьи средства остались на счетах в Сбербанке СССР до распада страны. Размер выплат напрямую зависит от года рождения владельца вклада.

Граждане, родившиеся до 1945 года включительно, могут рассчитывать на трехкратную компенсацию от размера остатка. Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрен двукратный размер выплаты.

Важным условием для наследников является наличие российского гражданства у вкладчика на момент его смерти. Кроме того, закон предусматривает выплаты на ритуальные услуги. В случае смерти владельца в период с 2001 по 2026 год наследники могут получить до 6 000 рублей, если остаток на счете превышал 400 рублей.

Для получения средств необходимо обратиться в любое отделение Сбера с паспортом, сберегательной книжкой и, при необходимости, документами, подтверждающими право на наследство. Стоит учитывать, что компенсации не подлежат вклады, закрытые во второй половине 1991 года, а также счета, по которым выплаты уже были произведены ранее.

