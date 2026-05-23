Более 70 иностранцев доставили в отделы полиции после миграционного рейда в Петербурге и Ленобласти

Фото: МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли миграционные рейды в магазинах крупной торговой сети. по итогам проверок более 70 человек оказались в отделах полиции, сообщает региональный главк МВД.

Сотрудники полиции, при поддержке Спецполка МВД и бойцов Росгвардии, провели проверку 35 объектов торговли в Приморском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. В ходе рейдов было проверено около 300 человек, включая 71 иностранного гражданина. Все мигранты были доставлены в отделения для проверки по базам данных на предмет законности их пребывания в России и права на осуществление трудовой деятельности.

Также в результате проверки работы охраны магазинов выявлен ряд нарушений. По данному факты были составлены 12 административных протоколов.

Новости Происшествия

Пожилая женщина-водитель пострадала в массовой аварии во Всеволожске

Четыре автомобиля столкнулись минувшей ночью на Межевой улице.

В ночь на 23 мая во Всеволожске произошла массовая авария. В Результате происшествия в больницу доставили 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

По имеющейся информации, на Межевой улице столкнулись Volkswagen Polo, Chery, Lada Granta и Hyundai Creta. В больницу с места ДТП госпитализировали водителя немецкой иномарки.

