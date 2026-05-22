После вмешательства прокуратуры пожилым жителям Ленобласти вернут похищенное.
Тосненская городская прокуратура добилась судебных решений о возврате денежных средств пожилым жителям, ставшим жертвами телефонных мошенников.
В ходе предварительного расследования правоохранительным органам удалось отследить цепочку банковских переводов и установить личности владельцев счетов, на которые потерпевшие переводили свои сбережения под давлением злоумышленников.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ленобласти, все исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. В частности, в Кемеровской области Ленинск-Кузнецкий районный суд постановил взыскать 645 тысяч рублей. Аналогичные решения были вынесены Люберецким городским судом Московской области, а также мировым судьей Московского района Казани, который обязал вернуть потерпевшим по 45 тысяч рублей каждому потерпевшему.
